Мне сказали, что я умру через три дня – Зеленский о начале войны

Украинский президент вспомнил, как его уговаривали бежать из страны

В самом начале полномасштабного российского вторжения в Украину иностранные лидеры предупреждали Владимира Зеленского, что россияне убьют его при захвате Киева. Об этом глава украинского государства рассказал в интервью нидерландскому изданию NOS.

Читайте также: Зеленский признался, почему отказался эвакуироваться в феврале

Зеленский припомнил, как в первый день вторжения провел ряд телефонных переговоров, и некоторые собеседники были убеждены в быстром поражении Украины.

"Я слышал из многих стран внутри и за пределами ЕС, что Путин оккупирует Украину через три дня. Во многих телефонных звонках мне говорили, что я умру через три дня", - сказал Зеленский.

Читайте также: Ситуация на Донбассе тяжелая - Зеленский

Он также признался, что ему предлагали бежать из Украины вместе с семьей в целях безопасности.

"Я часто слышал: уезжайте из Киева с семьей прямо сейчас. Вы сильный человек, но ваше место не в Украине. Я слышал всякое, но верю фактам. Дело в том, что мы здесь, в Киеве", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее мы писали, что россияне дважды атаковали здание Офиса президента в то время, когда там находился глава государства с женой и детьми. Первый штурм состоялся уже 24 февраля. Тогда Зеленскому даже выдали автомат.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.