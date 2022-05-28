Зеленский признался, почему населению не сказали, что война таки будет

Несколько месяцев перед войной власти успокаивали население, уверяя, что к масштабному вторжению РФ не готова

Украинские власти решили не эвакуировать население и в целом скрывали от общественности, что Россия не просто бряцает оружием на границе, а реально готовит вторжение. Это был вынужденный шаг, чтобы не обрушить экономику еще до собственно вторжения. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Nieuwsuur.

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По его словам, американцы предлагали начинать рыть окопы и эвакуировать людей из опасных направлений еще за год до начала российского вторжения.

"Я с этим не согласился, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем”, - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что сейчас Украина столкнулась с бюджетным дефицитом на уровне 5 млрд долларов. Эти финансовые трудности начались в марте. Но если бы Украина последовала советам США, то к настоящему моменту экономики в Украине уже не было бы в принципе, считает Зеленский.

"Что касается нашей армии, то она была готова – мы это показали им", - подчеркнул президент.

Напомним, украинский президент вспомнил, как его уговаривали бежать из страны. По словам Зеленского, ему пророчили смерть через три дня.

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