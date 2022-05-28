Не для атаки: Стало известно, зачем врагу старые Т-62

Россия пригнала на фронт сильно устаревшие танки, не годящиеся для современной войны

Устаревшие советские танки Т-62, которые Россия пригнала на южный фронт, будут использоваться для создания стационарной линии укреплений. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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“Танки планируют использовать не в качестве активной бронетехники, а в качестве постоянных огневых точек. На территории уже нарыли много капониров (“окопы” для бронетехники – ред.) У противника подготовлена глубоко эшелонированная оборона”, - рассказал глава области.

По словам губернатора, враг сосредоточил множество танков Т-62 в районе Мелитополя. Однако большой проблемой для ВСУ Старух их не считает.

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“Это старые Т-62, не выдерживающие никакой критики. Все знают их слабые стороны, поражаются от любого гранатомета”, – объяснил он.

Напомним, в захваченной и подбитой технике РФ нашли комплектующие из США. Российская военная промышленность полностью зависит от западных комплектующих, говорят в украинской разведке.

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