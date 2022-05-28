На Харьковщине "казачий полковник" передавал спецслужбам РФ данные о ВСУ
На Харьковщине разоблачили жителя, который передавал спецслужбам России данные об украинских военных. Об этом сообщает управление СБУ в Харьковской области.
Отмечается, что мужчина входил в пророссийскую неофициальную казацкую организацию и имел удостоверение "полковника". Члены этой группировки имеют активную антиукраинскую позицию и открыто поддерживают действия российских войск на территории Украины.
Через мессенджер Telegram фигурант передавал данные о перемещениях и позициях украинской армии, а также общую информацию о взрывах.
Его задержали. Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК). Он помещен под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Cмотрите фотогалерею: На Харьковщине "казачий полковник" передавал спецслужбам РФ данные о ВСУ
Напомним, украинец, который сдавал врагу позиции ВСУ, получил 15 лет тюрьмы.
Также под суд отправили коллаборанта, объявившего себя главой ОТГ.
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