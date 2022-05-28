На Харьковщине "казачий полковник" передавал спецслужбам РФ данные о ВСУ

Мужчина входил в пророссийскую неофициальную казацкую организацию и имел удостоверение "полковника".

На Харьковщине разоблачили жителя, который передавал спецслужбам России данные об украинских военных. Об этом сообщает управление СБУ в Харьковской области.

Отмечается, что мужчина входил в пророссийскую неофициальную казацкую организацию и имел удостоверение "полковника". Члены этой группировки имеют активную антиукраинскую позицию и открыто поддерживают действия российских войск на территории Украины.

Через мессенджер Telegram фигурант передавал данные о перемещениях и позициях украинской армии, а также общую информацию о взрывах.

Его задержали. Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК). Он помещен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, украинец, который сдавал врагу позиции ВСУ, получил 15 лет тюрьмы.

Также под суд отправили коллаборанта, объявившего себя главой ОТГ.

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