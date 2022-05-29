Некоторым переселенцам отменят выплаты: причины

Правительство ежемесячно выплачивает по 2 тысячи гривен каждому взрослому ВПЛ.

С мая в Украине отменят выплаты для некоторые переселенцев. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.

Денежную помощь продолжат получать внутренне перемещенные лица, дома которых находятся в зоне боевых действий и куда невозможно сейчас вернуться.

Также останутся выплаты для тех украинцев, которые потеряли дом или он был поврежден в ходе войны. Те, кто уже возвращаются домой и к работе, денежную помощь от правительства уже не смогут получать.

"С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться уже с мая," - сообщила министр.

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В Украине ежемесячно получат по 2 тысячи гривен взрослые ВПЛ. Также по 3 тысячи - на каждого несовершеннолетнего и человека с инвалидностью.

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