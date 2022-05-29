"Не станьте марионетками": Деятелей культуры Херсонщины просят не соглашаться работать с оккупантами

Оккупационная власть уговаривает их поучаствовать в мероприятиях ко Дню защиты детей.

Оккупационные власти Херсонской области призывают работников культуры присоединиться к "праздничным" мероприятиям ко Дню защиты детей, что состоится 1 июня. Начальница управления культуры Херсонской области Светлана Думинская обратилась к представителям заведений культуры и просит не становится марионетками в окровавленных руках оккупантов.

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Думинская подчеркивает, что именно россияне лишили местных детей дома, учебы, радости, детей, а многих вовсе жизни. Чиновница понимает, что кому-то предлагают должности, кому-то деньги или кто-то просто изменил собственной стране. Поэтому она обращается к тем, кто теряет веру и надежду.

"Именно на вас смотрят люди и при появлении на мероприятиях оккупантов дадут вам оценку. У многих из вас почетные звания, данные народом и Украиной: заслуженные артисты Украины, заслуженные деятели искусства и культуры Украины. Не предайте свою страну, своих поклонников, не предайте свою страну!" - обратилась начальница.

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Светлана Думинская подчеркивает, что в День защиты детей мир должен видеть и говорить о страданиях наших младших из-за военных преступников. 48 детей Херсонщины погибли с начала вторжения.

"Не опозорьте себя, культура Херсонщины! Не позорьтесь, коллеги!", - подытожила начальница культурного ведомства.

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