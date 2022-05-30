В Минобороны объяснили, почему оружие едет в Украину так долго
Замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что Украина заключила все возможные соглашения на поставки оружия. Однако для их выполнения необходимо время. Слова политика прозвучали в рамках телемарафона.
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Так, говоря о темпах поставок оружия, Маляр подчеркнула, что этот процесс длительный.
"Это очень отличается от того, как мы, скажем, что-то покупаем в магазине или даже если едем за границу, что-то купили и перевезли через границу – это может один день занять", – говорит она.
По словам замминистра, в сложившейся ситуации нужно набраться терпения и осознать, что почти все сделки были заключены. В Украине понимают ритмичность и то, когда будут совершены поставки оружия.
"…но для того, чтобы у нас был уже паритетный уровень в боях, нам нужно еще определенное время", – добавила Маляр.
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По ее словам, у западных производителей оружия в момент полномасштабного вторжения России уже были контракты с другими странами по поставкам оружия. Сейчас компаниям нужно корректировать деловые отношения с клиентами, чтобы вооружить Украину раньше, чем остальных.
Кроме того, есть трудности с перевозкой оружия через другие страны. Решения по транзиту принимается на самом высоком государственном уровне, резюмировала представитель Минобороны.
Напомним, ранее в Госдепе США объяснили, почему Александр Лукашенко является соучастником войны в Украине.
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