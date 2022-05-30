В Минобороны объяснили, почему оружие едет в Украину так долго

Украинцев призвали подождать, нужно еще немного времени.

Замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что Украина заключила все возможные соглашения на поставки оружия. Однако для их выполнения необходимо время. Слова политика прозвучали в рамках телемарафона.

Читайте также: Шольц заявил, что Путин не победит

Так, говоря о темпах поставок оружия, Маляр подчеркнула, что этот процесс длительный.

"Это очень отличается от того, как мы, скажем, что-то покупаем в магазине или даже если едем за границу, что-то купили и перевезли через границу – это может один день занять", – говорит она.

По словам замминистра, в сложившейся ситуации нужно набраться терпения и осознать, что почти все сделки были заключены. В Украине понимают ритмичность и то, когда будут совершены поставки оружия.

"…но для того, чтобы у нас был уже паритетный уровень в боях, нам нужно еще определенное время", – добавила Маляр.

Читайте также: Лавров назвал приоритетные задачи в войне с Украиной

По ее словам, у западных производителей оружия в момент полномасштабного вторжения России уже были контракты с другими странами по поставкам оружия. Сейчас компаниям нужно корректировать деловые отношения с клиентами, чтобы вооружить Украину раньше, чем остальных.

Кроме того, есть трудности с перевозкой оружия через другие страны. Решения по транзиту принимается на самом высоком государственном уровне, резюмировала представитель Минобороны.

Напомним, ранее в Госдепе США объяснили, почему Александр Лукашенко является соучастником войны в Украине.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.