Несмотря на войну: в Одесскую область прилетели уникальные чайки

Об этом сообщил сотрудник природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы", который находится на юге Одесской области, прилетели более 1 тыс. самых маленьких в мире чаек. Об этом в Facebook написал сотрудник природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он рассказал, что длина этой чайки не превышает 27 см. Это самая маленькая в мире чайка.

В Украине эта чайка иногда гнездится колониями на Полесье, в устье Днепра. В природный парк "Тузловские лиманы" птицы прилетели потому, что сейчас там сезон комаров-звонцов, которые являются для них едой.

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Напомним, в 2021 году в Одесской области курорт "Расейка", располагающийся возле национального парка "Тузловские лиманы", отгородили глубокой канавой. Русев говорил, что из-за этой канавы животные не смогут передвигаться из национального парка и в нацпарк, то есть не будет их миграции.

Ранее в национальный парк "Тузловские лиманы" прилетели кудрявые пеликаны.

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Иллюстративное фото / facebook.com/rusevivan

Иллюстративное фото / facebook.com/rusevivan