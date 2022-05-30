Почему Россия уничтожила Мариуполь: Ответ горсовета
Россия уничтожила Мариуполь из-за экономического фактора и того, что он разрушал пропаганду. Об этом сообщили в городском совете города.
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В публикации сказано, что до полномасштабного вторжения России в Украину именно в Мариуполе было сосредоточено до 8% экспорта и экономики страны.
Потому рашисты решили уничтожить одну из крупнейших промышленных точек, в том числе, ради того, чтобы государство ощущало последствия еще много лет.
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Кроме того, вместе с этим стремительное развитие Мариуполя рушило российскую пропаганду, особенно на фоне временно захваченного Донецка.
Примером уничтожения Мариуполя захватчики хотели сломать мощное сопротивление других городов Украины, объясняют в горсовете.
Напомним, ранее в Минобороны назвали две главные задачи РФ на Донбассе, которые они не в состоянии реализовать.
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