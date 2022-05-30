Новая дата "победы": РФ хочет захватить Северодонецк до 12 июня – эксперт

На этом фоне россияне изменили тактику наступления в Луганской области, говорит он.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что в РФ придумали новую дату, к которой им нужна хоть какая-то "победа". Они хотят захватить Северодонецк до 12 июня. Слова специалиста передает "Апостроф".

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Так, Жирохов говорит, что россияне хотят полностью захватить Северодонецк, напоминая о том, что сейчас они зашли лишь на некоторые окраины города.

"То, что они смогли зайти на какие-то второстепенные жилые комплексы, не значит, что они контролируют весь город", – объясняет он.

По словам специалиста, пока не ясно с военной точки зрения, почему оккупанты решили вести бои в городе, где они несут огромные потери, вместо того, чтобы продолжать свою предыдущую тактику. А именно охвата населенного пункта и перехвата коммуникаций.

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Военный эксперт считает, что таким образом рашисты снова пытаются одержать хоть какую-то "победу" к 12 июня. Именно в этот день в РФ отмечают "День России".

"Я думаю, что у них опять же нехватка времени. Они хотят каких-то результатов к следующему празднику. А следующий праздник – это День России. Поэтому они пошли в лобовое наступление на Северодонецк, которое для них будет очень ценным в плане ресурсов, личного состава и в плане техники", – отметил он.

В это же время захватчики отказались от идеи форсировать Северский Донец.

Еще новая тактика фиксируется в районе Славянска. Там тоже планируются основные действия, хотя основные силы все же стянуты на Северодонецк, резюмировал Жирохов.

Напомним, ранее главные задачи РФ на Донбассе назвали в Минобороны.

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