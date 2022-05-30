Стефанчук на ассамблее НАТО: Украина не пойдет на уступки, дайте ракеты

Страна планирует победить оккупантов и освободить свои территории в признанных границах, говорит он.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки и замороженный конфликт ради мира. Государство готово стать гарантом безопасности и стабильности в регионе. Слова Стефанчука прозвучали на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает пресс-служба парламента.

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Так, спикер говорит, что Украина нуждается в большем количестве оружия, в том числе в быстрых поставках РСЗО, дальнобойной артиллерии, боеприпасов, танков и так далее.

"Дайте нам те ракеты, которые смогут сбить российские ракеты. Задайте себе вопрос: а кто следующий в имперских интересах России…?", – отметил он.

По словам Стефанчука, Украина не пойдет на территориальные уступки и замороженный конфликт в обмен на мир. Страна планирует победить Россию силой, а также заставит ее освободить свои территории в международно признанных границах.

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Важной частью мирного плана являются санкции в отношении РФ. Их цель – сломать военную российскую машину.

"…которая разрослась до таких размеров, что поедает соседние страны и собственный народ. Все, кто продолжает торговлю с Россией, кто продолжает покупать российские энергоносители и другие товары, кто продолжает работать с российскими банками – вносят свой вклад в то, чтобы российская военная машина отливала новые пули, производила новые бомбы и ракеты, которые убивают потом людей в Украине, и не только", – резюмировал глава Верховной Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия вооружит Украину новыми САУ.

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