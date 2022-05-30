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Адвокат, напавший на оператора "Схем", получил подозрение

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
 |  Автор: Виталий Кулак
Адвокат, напавший на оператора "Схем", получил подозрение
Иллюстративное фото / facebook.com/UA.KyivPolice/

Броварская окружная прокуратура сообщила о подозрении в преступлении адвокату, который избил оператора программы "Схемы" Радио Свобода. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, оператор программы журналистских расследований "Схемы" Радио Свобода осуществлял видеосъемку в одном из сельсоветов Фастовского района Киевской области. Адвокат нанес побои оператору и вывел из строя видеокамеру.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Бердянске россияне похитили журналистку Викторию Рощину.

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