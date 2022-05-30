В Крыму перенесли экзамены, чтобы срочно мобилизовать выпускников

В середине июля заканчивается весенний призыв, Россия хочет успеть призвать в армию побольше юношей

Россия намерена мобилизовать в действующую армию выпускников крымских колледжей, для чего в досрочном порядке заканчивает образовательный процесс. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Она отметила, что 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу в армии, который продлится до 15 июля.

"Как стало известно, в Севастопольском судостроительном колледже на "просьбу" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов был перенесен на начало июня, чтобы успеть призвать выпускников в ряды армии РФ", – сообщила Денисова.

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По данным омбудсмена, аналогичная ситуация и в других учебных заведениях оккупированного полуострова – Севастопольском морском колледже, Севастопольском профессиональном художественном колледже, Севастопольском промышленно-технологическом колледже им. Маршала инженерных войск А. В. Геловани.

По мнению Денисовой, российские власти намерены использовать выпускников из Крыма в качестве “пушечного мяса” в войне против Украины.

Напомним, СБУ показала видео, на котором кадыровцы “воюют” с соснами. Кадыровцы вновь отличились съемками видео для “Тик-тока”.

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