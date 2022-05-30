Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Крыму перенесли экзамены, чтобы срочно мобилизовать выпускников

В середине июля заканчивается весенний призыв, Россия хочет успеть призвать в армию побольше юношей
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Крыму перенесли экзамены, чтобы срочно мобилизовать выпускников
Иллюстративное фото / t.me/denisovaombudsman

Россия намерена мобилизовать в действующую армию выпускников крымских колледжей, для чего в досрочном порядке заканчивает образовательный процесс. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте также: Обменом пленными будут заниматься разведка и СБУ - Верещук

Она отметила, что 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу в армии, который продлится до 15 июля. 

"Как стало известно, в Севастопольском судостроительном колледже на "просьбу" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов был перенесен на начало июня, чтобы успеть призвать выпускников в ряды армии РФ", – сообщила Денисова.

Читайте также: На Херсонщине сняли триколор и перекусили трос на флагштоке

По данным омбудсмена, аналогичная ситуация и в других учебных заведениях оккупированного полуострова – Севастопольском морском колледже, Севастопольском профессиональном художественном колледже, Севастопольском промышленно-технологическом колледже им. Маршала инженерных войск А. В. Геловани.

По мнению Денисовой, российские власти намерены использовать выпускников из Крыма в качестве “пушечного мяса” в войне против Украины.

Напомним, СБУ показала видео, на котором кадыровцы “воюют” с соснами. Кадыровцы вновь отличились съемками видео для “Тик-тока”.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK