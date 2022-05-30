В МИД Украины обвиняют Reuters в продвижении пропаганды РФ

Спикер ведомства возмущен стандартами британского информагентства.

Мировое новостное агентство Reuters подало новость о Херсоне не как об оккупированном населенном пункте Украины, а как "промосковскую" территорию. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко обратился к изданию с обвинениями в продвижении кремлевских нарративов.

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Николенко возмущен британскими "стандартами журналистики" от престижного издания, где оккупированные территории называют "промосковскими", а воровство украинского зерна - "экспортом". Также в статьях журналисты "легализуют" оккупационную власть. Примечания в конце статьи, как отмечает Николенко, не выглядят убедительными.

"Reuters, не продвигайте российскую пропагандистскую лексику. Неправильно: промосковская Херсонская область – правильно: Херсонская область, оккупированная Россией; неправильно: экспорт зерна – правильно: украденное зерно; неправильно: военно-гражданская администрация – правильно: российская оккупационная администрация," - обратился спикер МИД.

Скрин статьи / Reuters

Ранее мы писали, что Кулеба отреагировал на высказывания в Кремле о "готовности" вернуться к переговорам. Глава МИД подчеркивает, что наступление на Донбассе, оккупация и ракетные удары по Украине - это явно не изъявление желания вернуться к диалогу.