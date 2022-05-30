ВСУ удачно провели контрнаступление на Херсонщине: у врага паническое настроение - Генштаб

В рядах ВС Беларуси до 4 июня идет проверка боевой готовности.

Украинские военные в Северодонецке на параде, архивное фото. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Украине 96-й день с начала полномасштабного вторжения России. Генеральный штаб ВСУ сообщает о ситуации на фронте в вечерней сводке новостей. На Северском направлении россияне обстреливают с территории РФ приграничные территории: Бояро-Лежачие и Мануховка Сумской области, Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

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враг готовится к наступлению, изучает вероятные пути выдвижения, поставок оружия и техники в территории России. С целью снижения наступательного потенциала ВСУ враг поражает огнем позиции Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки, Черкасские Тишки.

На Славянском направлении россияне перегруппировуются, чтобы возобновить наступление по направлениям Изюм-Барвинково и Изюм-Славянск. В направлении Курульки попробовали штурмовать, но безуспешно - отступили.

На Донецком направлении ВС РФ нанесли авиаудары в районах Новоселовки и Лисичанска, а также ракетные удары в районах Соледара и Северска.

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враг перегруппировался и готовится к наступлению, изучает маршруты через водные преграды.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в районах Комышевахи, Новолуганского и Берестово.

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направлениях враг не имел успеха, пытается усилится и восполнить потери.

Разбитая техника оккупантов. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Северодонецком направлении боевики ведут штурм в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка, Устиновка: бои продолжаются.

На Южнобужском направлении Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах Посад-Покровского, Осокоровки, Нововоронцовки, Благодатного, Партизанского и других.

На Криворожском направлении противник ударил артиллерией по ВСУ и ведет контрбатарейную борьбу.

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В ходе удачного контрнаступления Сил обороны Украины россияне отошли от населенного пункта Николаевка Херсонской области. Это вызвало панические настроения у ВС РФ.

Разбитая техника оккупантов. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Корабли Черноморского флота РФ продолжают блокировку гражданских суден в северно-восточной части Черного моря. Для ракетных ударов в акватории находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Чтобы обеспечить усиление ВС РФ на острове Змеином отмечается переход в направлении острова десантного корабля "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор".

В Крыму боевики наращивает систему ПВО. Враг развернул до двух зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-300 из состава 4 армии Южного военного округа.

Ранее мы писали, что военный с позывным "Бандит" сбил российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Для защитника это уже третий штурмовик, сбитый им лично.