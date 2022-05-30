Командир морпехов "Волына" рассказал о прорыве на "Азовсталь" - видео

Военный сейчас находится в плену у российских боевиков.

Командир 36-й бригады морской бригады ВСУ "Волына" находится в плену российской стороны после того, как на высшем уровне было решено покинуть территорию "Азовсталь" в Мариуполе. Пропагандистский телеканал "Звезда" опубликовал допрос украинца, где он рассказал о прорыве своих бойцов на территорию металлургического завода.

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Морпех сообщил, что должны были действовать вместе с другими военными, но команды не поступило. Командир другого подразделения решил действовать самостоятельно, но попал под огонь артиллерии и удар авиации. В следствии была огромная потеря украинских военных, и движение техники захлебнулось.

"Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику, чтобы ввести в заблуждение противника, отработали маршрут и двигались в направлении "Азовстали"," - сообщил "Волына".

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Отметим, что пока нет информации, когда и как Украина сможет обменять бойцов из "Азовстали". В Минобороны Украины заявляют, что владеют информацией об украинских военных, но "она засекречена". Россияне же заявляют абсолютно разное: от возможностей обмена до смертной казни.

Ранее мы писали, что в Министерстве иностранных дел обвинили мировое информационное агентство в продвижении риторики Кремля. Reuters подало новость о Херсоне не как об оккупированном населенном пункте Украины, а как "промосковскую" территорию.