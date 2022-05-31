Гайдай: Войска РФ штурмуют Северодонецк и Тошковку

За сутки 30 мая зафиксировано двое погибших и трое раненых в Лисичанске.

Российские оккупанты проводят штурмовые действия в районах Северодонецка и Тошковки. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Сообщается, что за сутки 30 мая зафиксировано двое погибших и трое раненых в Лисичанске.

"Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики. Наверное, многие из нас с возмущением просматривали видео, где их радостно встречают местные. В основном это постановочные сцены. Оставшиеся в городе тысячи боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче", - подчеркнул губернатор.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.