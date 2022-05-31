Разведка Британии раскрыла план РФ и назвала причину ее успеха на Донбассе

Но этот успех незначительный, а его цена – это большие риски для захватчиков на других направлениях.

Захватив Лиман, Россия пытается окружить Северодонецк и закрыть так называемый "котел" вокруг украинских защитников в Луганской области. Подробности о плане рашистов и причинах их небольших локальных успехов на Донбассе назвали в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

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Так, в опубликованном отчете подтверждается, что оккупанты продолжают вести сильные обстрелы Луганской области. На окраинах Северодонецка идут уличные бои.

По данным разведчиков, политической целью РФ является оккупация территории Луганской и Донецкой областей. Для того чтобы достичь этой цели, захватчикам необходимо достичь успеха за пределами Северодонецка. В том числе, речь идет о ключевом городе Краматорск и магистральной дороге М04 Днепр-Донецк.

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Как говорят в британском оборонном ведомстве, подразделения Южной группировки российский войск, вероятно, возглавили самое успешное направление. Поддерживают ее Центральная группировка, что идет с севера.

Говоря об оценке общей обстановки, в Минобороны подчеркивают, что прогресс рашистов медленный, но их успехи сохраняются. Речь прежде всего идет о локальных успехах, достигнутых благодаря сосредоточению сил и огня на небольшой территории. В результате таких действий российские оккупанты подвергают себя большому риску на других направлениях.

Напомним, ранее в Германии сообщили, что с РФ снимут санкции только после мира на условиях Украины. Достигнуть своих целей у России не получится.

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