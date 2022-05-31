Оккупация Херсона: Эксперт сказала, будут ли в этом году арбузы

Херсонщина – традиционно главный регион выращивания арбузов в Украине

Из-за оккупации россиянами почти всей территории Херсонской области в этом году арбузов в Украине будет меньше и они будут существенно дороже. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

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По ее словам, в предыдущие годы на Херсонскую область приходилось в среднем около 40% украинского урожая арбузов. Например, в 2021 году регион дал 400 тысяч тонн этих ягод, что составило 38% от общего объема.

"К сожалению, полностью перекрыть нехватку необходимого объема арбузов другими областями Украины (в основном Одесской и Николаевской) вряд ли удастся", – заявила Литвин.

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По мнению эксперта, часть возникшего дефицита можно будет покрыть за счет роста импорта. В прошлом Украина уже ввозила арбузы из Турции, Азербайджана и Греции.

"Однако в условиях изменения логистических маршрутов конечная цена импортируемых арбузов может быть некомфортна для потребителей", – считает аналитик.

Напомним, оккупантам снова приходится есть собак. Российская армия до сих пор не смогла наладить стабильное снабжение своих войск на передовой.

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