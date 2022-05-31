"Начальница" ВГА от оккупантов в Мелитополе отказалась от должности после взрывов - СМИ

30 мая произошел подрыв машины с коллаборантами.

Предательница Галина Данильченко, которая одна из первых согласилась на сотрудничество с российскими оккупантами, отказалась от должности "начальника военно-гражданской администрации" в Мелитополе. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

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Сообщается, что на нее повлиял подрыв машины коллаборантов утром 30 мая. В медиа отмечают, что за взорванной машиной ехало авто с Данильченко. Взрывчатка, что находилась в канализационном люке за кафе "Шторм", сработала во время движения "Мерседеса". Вероятно, что она предназначалась коллаборантке.

Ранее ей предлагали уволиться при условии сдачи спецслужбам Украины. По словам законного мэра Ивана Федорова, в результате взрыва пострадало двое: представители оккупационной власти, которые захватили село Терпение Мелитопольского района.

Работа партизан по мелитопольским предателям / t.me/operativnoZSU

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