"Начальница" ВГА от оккупантов в Мелитополе отказалась от должности после взрывов - СМИ
30 мая произошел подрыв машины с коллаборантами.
Предательница Галина Данильченко, которая одна из первых согласилась на сотрудничество с российскими оккупантами, отказалась от должности "начальника военно-гражданской администрации" в Мелитополе. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".
Читайте также: В оккупированном Мелитополе за три месяца похитили более 500 человек - мэрСообщается, что на нее повлиял подрыв машины коллаборантов утром 30 мая. В медиа отмечают, что за взорванной машиной ехало авто с Данильченко. Взрывчатка, что находилась в канализационном люке за кафе "Шторм", сработала во время движения "Мерседеса". Вероятно, что она предназначалась коллаборантке.
Ранее ей предлагали уволиться при условии сдачи спецслужбам Украины. По словам законного мэра Ивана Федорова, в результате взрыва пострадало двое: представители оккупационной власти, которые захватили село Терпение Мелитопольского района.
Ранее мы писали, что за сутки в Николаевской области рашисты разрушили 20 гражданских объектов. Есть пострадавшие среди мирных жителей.
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