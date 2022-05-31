Рашисты обсуждают побег с войны: Разведка опубликовала новый перехват

Отец молодого военного рассказал сыну о фейках, которыми пугают солдат, и просит не подписывать документов.

Главное управление разведки Минобороны перехватило и опубликовало телефонный разговор двух рашистов. Они обсуждали способы скорейшего возвращения с войны. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

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Так, согласно перехвату, мужчина общался с сыном-российским военным. Он рассказывал оккупанту о фейках, которыми пугают военных РФ, отказывающихся воевать.

"Если снова начнут уговаривать. Там просто ребята… звонили им. Говорили, что 109 полк расформировали. Посадили многих. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не верьте этим сказкам вообще. "Сажайте" говори и все", – заявляет отец сыну-рашисту.

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Затем мужчина начинает просить юношу, чтобы он ничего не подписывал. Оккупант отвечает, мол и сам понимает ситуацию, продолжать контракт он не планирует.

"Да, я знаю, не беспокойся. Мне оно не нужно. Говорю, не подпишу ничего. Никуда меня не повезут. Повезут…– будут сидеть. И будет у него звание не "адмирал", а ниже моего. "Петух" на зоне будет", – говорит солдат отцу.

Напомним, ранее в Украине вынесли приговор двум пленным, которые обстреляли Харьков из "Градов". Их посадили в тюрьму на 11,5 лет.

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