Вынесен приговор двум пленным, стрелявшим из Градов по Харькову

Украинские суды начали выносить приговоры российским солдатам, попавшим в плен в первые дни войны

В Полтавской области суд вынес обвинительный приговор двум российским военнослужащим, которые обстреливали населенные пункты Харьковской области в первые дни российского вторжения в Украину. Об этом пишет “Украинская правда”.

Читайте также: В Донецкой области войска РФ разрушили 26 гражданских объектов

Согласно материалам дела, российские граждане Александр Бобыкин и Александр Иванов служили в одной из воинских частей, дислоцирующихся в Мурманской области. Бобыкин – на должности водителя-заряжающего установки залпового огня "Град", Иванов – наводчика той же установки.

Начиная с декабря прошлого года они участвовали в серии военных учений, проходивших рядом с украинской границей. Когда их часть оказалась в Белгородской области, оба подсудимых уже узнали, что им предстоит участвовать в нападении на Украину.

Читайте также: Оккупантам снова приходится есть собак – СБУ

Как выяснило следствие, 23 февраля россияне выстроили дивизион из шести “Градов” в 4-6 километрах от украинской границы. При этом утверждается, что Иванов и Бобыкин знали, что их установка будет “работать” неизбирательно и в зону поражения могут попасть гражданские объекты.

Утром 24 февраля обвиняемые в составе дивизиона получили приказ начать обстрелы украинской территории. Позднее в тот же день подразделение фигурантов пересекло границу с Украиной и углубилось в территорию Харьковской области на 25-30 километров. Тогда установка “Град” Бобыкина и Иванова дала залп в сторону Харькова.

Читайте также: Оккупанты вывозят из Мариуполя краденую сталь и "национализируют" корабли

По мнению следствия, именно этот обстрел пришелся на два села под Харьковом, где были повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Еще позже в тот же день 24 февраля колонна, в которой ехали фигуранты, была разбита украинской армией. После этого оба подсудимых три дня прятались, а затем сдались в плен.

Отмечается, что в суде и Бобыкин, и Иванов признали вину и раскаялись.

Читайте также: Харьковщина: Во время утренних обстрелов Изюмского района погиб ребенок

Защита настаивала на том, что подсудимые действовали под принуждением и служебной зависимостью. Суд посчитал иначе и признал обоих фигурантов виновными. Им назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее киевский суд приговорил к пожизненному заключению российского солдата, который застрелил мирного жителя в Сумской области.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.