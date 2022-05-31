Из плена боевиков на Донбассе освобожден сотрудник миссии ОБСЕ

Еще три сотрудника организации находятся в плену

Один из четырех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе был освобожден из плена. Об этом сегодня заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

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"Призываю к освобождению трех других коллег, которые и дальше находятся задержанными в Донецке и Луганске, и продолжу без устали работать для их немедленного возвращения в их семьи", - поделилась Шмид в Twitter.

Генеральный секретарь не написала, когда именно был освобожден работник СММ ОБСЕ.

Миссия ОБСЕ в начале марта прекратила деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия в Мариуполе, была обстреляна оккупантами. 31 марта РФ заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ, поэтому СММ перешла к административной роли.

Напомним, что военная контрразведка СБУ сорвала спецоперацию ФСБ России. Она пыталась дискредитировать Мониторинговую миссию ОБСЕ, а именно обвинить ее в шпионаже в пользу Украины.

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