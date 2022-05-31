Из плена боевиков на Донбассе освобожден сотрудник миссии ОБСЕ
Один из четырех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе был освобожден из плена. Об этом сегодня заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
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"Призываю к освобождению трех других коллег, которые и дальше находятся задержанными в Донецке и Луганске, и продолжу без устали работать для их немедленного возвращения в их семьи", - поделилась Шмид в Twitter.
Генеральный секретарь не написала, когда именно был освобожден работник СММ ОБСЕ.
Миссия ОБСЕ в начале марта прекратила деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия в Мариуполе, была обстреляна оккупантами. 31 марта РФ заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ, поэтому СММ перешла к административной роли.
Напомним, что военная контрразведка СБУ сорвала спецоперацию ФСБ России. Она пыталась дискредитировать Мониторинговую миссию ОБСЕ, а именно обвинить ее в шпионаже в пользу Украины.
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