Контрразведка СБУ сорвала спецоперацию россиян по дискредитации ОБСЕ

Рашисты пытались провести провокации на временно оккупированных юге и востоке Украины.

Военная контрразведка СБУ сорвала спецоперацию ФСБ России. Она пыталась дискредитировать Мониторинговую миссию ОБСЕ, а именно обвинить ее в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

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Так, рашисты собирались провести провокации на временно оккупированной части востока и Юга Украины. В рамках своего плана они ворвались в помещения сотрудников ОБСЕ, после чего буквально "выбивали" из них компрометирующую информацию.

Например, в Херсоне сотрудники ФСБ пришли к наблюдателю и представились СБУ. После этого они, снимая на камеру, заставляли мужчину подписать "соглашение о негласном сотрудничестве", предоставив официальный украинский бланк.

На этом фоне рашисты выдумали, что несколько сотрудников ОБСЕ якобы "сливали" информацию и задержали их.

Также с 16 по 23 мая ФСБ угрожали убийством и заставляли сотрудников ОБСЕ давать показания о том, что украинские защитники якобы грабили помещение, хотя сами до этого приезжали 5 раз и совершали грабеж, а также требовали обвинить руководителя ОБСЕ в незаконном "сотрудничестве" с Украиной.

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В СБУ подчеркивают, что с помощью срежиссированных видео россияне будут создавать постановочные сюжеты для дискредитации ОБСЕ, а затем распространять фейки через международные СМИ.

СБУ продолжает работать и выявлять факты подрывной деятельности РФ, устанавливая обстоятельства преступлений с их организаторами.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным разведки, командование РФ взяло в заложники семьи своих военных.

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