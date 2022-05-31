Убийство французского журналиста считают нарушением законов войны

30 мая в Луганской области российские оккупанты убили журналиста из Франции.

Следователи полиции по факту гибели в Луганской области французского журналиста открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Луганской области.

По данным следствия, 30 мая в Луганской области российские оккупанты из артиллерии обстреляли эвакуационный бронированный автомобиль, в котором были полицейские и журналисты французского телеканала ВFM TV.

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В результате французский журналист получил ранения и погиб на месте. Коллега погибшего получил осколочное ранение, а переводчик - контузию. Кроме того, был ранен патрульный полицейский.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

В некоторых СМИ сообщают, что погибший французский журналист - Фредерик Леклерк Имхофф.

Ранее из радиоперехвата СБУ стало известно, что российские передовые части систематически страдают от отсутствия нормального снабжения, из-за чего солдаты едят собак.

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Фото с места происшествия / npu.gov.ua