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В Киевской области соорудили 19 временных переправ

В Киевской области продолжают устранять последствия вторжения российских захватчиков
В Киевской области соорудили 19 временных переправ
Восстановительные работы в Киевской области / t.me/kt20220224/142

Для удобного передвижения по территории Киевщины было сооружено 19 временных переправ. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. 

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"Для того, чтобы людям было как можно удобнее передвигаться по Киевщине, обустроено 19 временных переправ", - поделился Тимошенко. 

Работники дорожной службы также уже очистили 506 км улиц и дорог государственного значения. Со слов заместитель руководителя ОП, после разминирования расчистили Бучу, Ирпень, Макаров, Бородянку, Ворзель, Горенку, Гостомель и село Озеро. Полностью убрали сгоревшую технику и сваленные деревья.  

С дорог между населенными пунктами убирают мусор, грунт, деревья, а также проводится ямочный ремонт дорожного покрытия.  

Напомним, что Киев готовится к возможному повторному штурму. В Киевской городской военной администрации показали, как столица готовится к обороне.  

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