Сводка Генштаба: Россияне пытаются установить полный контроль над Северодонецком

Враг проводит штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях, идут бои.

Северодонецк после прихода "русского мира". / t.me/severodonetsk1934

Генеральный штаб ВСУ сообщает о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 31 мая. Отмечается снятие с баз сохранения Беларуси танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача ВС России.

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россияне удерживают свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью недопуска переброски подразделений Сил обороны.

Россия нанесла ракетный авиаудар по украинским подразделениям в Сумской области из самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных территорий.

На Слобожанском направлении группировка россиян из состава частей и подразделений Западного военного округа ВС РФ пытается удержать занятые позиции и не допустить вглубь оккупированных территорий Силы обороны Украины. Боевики продолжают подготовку для возобновления наступления на Изюм и Славянск.

Военные реалии. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Оккупанты пытаются установить полный контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны, что действуют в данном направлении. Ведут подготовку к наступлению в направлениях Северска и Райгородка.

На Кураховском направлении враг наносил огневое поражение ВСУ с применением артиллерии.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону и минируют побережье реки Ингулец на территории возможных действий ВСУ. Ведет контрбатарейную борьбу, наносит авиаудары в районе Давидов Брод на Херсонщине.

Техника боевиков. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее мы писали, что генпрокурор Венедиктова назвала количество, сколько военных преступлений совершает Россия каждый день. Именно поэтому очень важен судебный фронт.