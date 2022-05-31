Оправдывал агрессию РФ: Задержан инженер-конструктор ГП "Антонов"

Мужчина оправдывал войну, хотя сам живет в Ирпене, сильно пострадавшем от россиян

Ведущий инженер-конструктор авиастроительного госпредприятия “Антонов” оправдывал в соцсетях военную агрессию России против Украины. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

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Согласно материалам следствия, в марте-апреле текущего года инженер госпредприятия, к тому же житель пострадавшего от войны города Ирпень, “имея пророссийские настроения”, публиковал в соцсетях призывы в поддержку и в оправдание военной агрессии РФ.

“Подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам. “Нет такой страны как Украина. Есть окраина России”, “Zа наших”, “Сила V правде” – такие мессенджеры пропагандировал и поддерживал подозреваемый”, – говорят в прокуратуре.

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В настоящее время сторонник российской агрессии задержан, ему вручили подозрение в распространении в интернете публикаций с оправданием вооруженной агрессии РФ и прославлением (глорифификацией) военнослужащих вооруженных сил страны-агрессора (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, ГБР разрешили спецрасследование против Азарова. Бывший премьер подозревается в госизмене при подписании Харьковских соглашений.

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