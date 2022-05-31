Авиаудар: В Северодонецке боевики попали в цистерну с азотной кислотой

Химическое вещество опасно для человека. Глава ОВА Гайдай сообщил, как себе помочь.

Россияне нанесли авиаудар по Северодонецку. В результате удара было попадание в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Губернатор обратился к жителям области и потребовал не выходить из укрытий из-за огромной опасности. Действия на человека губительны: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые.

Кислотные пары вызывают раздражение на дыхательных путях. При слабом отравлении появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружения и сонливости. При тяжелых отравлениях - отек легких. При местном действии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговичной оболочки, что может привести к потере зрения.

Последствия российского авиаудара для химзавода. / t.me/luhanskaVTSA

Чтобы себя защитить, необходимо:

Использовать противогаз.

Подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

При попадании азотной кислоты в глаза, промыть водой на протяжении 10-30 минут.

При попадании на кожу: облученную поверхность промыть водой, добавив к ней соду и мыло.

При проглатывании азотной кислоты необходимо провести промывание желудка большим количеством воды.

Последствия российского авиаудара для химзавода. / t.me/luhanskaVTSA

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Необходимо следить за направлением ветра.

Гайдай подчеркнул, что тем, кто сейчас находится на Луганщине и не имеет связи: оперативные службы передадут информацию.

Ранее мы писали, что россияне хотят полностью захватить Северодонецк. Идут бои. Генштаб сообщает, что ВС РФ штурмуют на Северодонецком и Бахмутском направлениях.