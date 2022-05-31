Авиаудар: В Северодонецке боевики попали в цистерну с азотной кислотой
Россияне нанесли авиаудар по Северодонецку. В результате удара было попадание в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Читайте также: Враг контролирует половину Северодонецка – РГАГубернатор обратился к жителям области и потребовал не выходить из укрытий из-за огромной опасности. Действия на человека губительны: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые.
Кислотные пары вызывают раздражение на дыхательных путях. При слабом отравлении появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружения и сонливости. При тяжелых отравлениях - отек легких. При местном действии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговичной оболочки, что может привести к потере зрения.
Чтобы себя защитить, необходимо:
- Использовать противогаз.
- Подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.
- При попадании азотной кислоты в глаза, промыть водой на протяжении 10-30 минут.
- При попадании на кожу: облученную поверхность промыть водой, добавив к ней соду и мыло.
- При проглатывании азотной кислоты необходимо провести промывание желудка большим количеством воды.
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Гайдай подчеркнул, что тем, кто сейчас находится на Луганщине и не имеет связи: оперативные службы передадут информацию.
Ранее мы писали, что россияне хотят полностью захватить Северодонецк. Идут бои. Генштаб сообщает, что ВС РФ штурмуют на Северодонецком и Бахмутском направлениях.