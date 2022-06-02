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Иностранные послы будут вручать верительные грамоты в Софийском соборе

Это шаг, которым Украина подчеркивает свое отношение к каждому послу и отношения с каждым государством.
Иностранные послы будут вручать верительные грамоты в Софийском соборе

Теперь новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты в Софийском соборе в Киеве, этим шагом Украина подчеркивает свое отношение к каждому послу, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в своем Telegram.

"Теперь именно в Софийском соборе новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты. Это шаг, которым Украина подчеркивает свое отношение к каждому послу и отношения с каждым государством. Надеюсь, что теперь знаменитое мозаичное изображение Оранты, которое еще называют Нерушимой стеной, будет защищать не только Киев и Украинское государство, но и всех настоящих друзей Украины, которые находятся рядом в сложное время", - написал Зеленский.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Россия с начала вторжения выпустила по Украине 2478 ракет и оккупировала более 2,6 тысяч населенных пунктов.

 

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