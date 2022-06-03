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Полиция задержала мошенника, продававшего несуществующую военную амуницию

Об этом сообщил Сектор коммуникации полиции Черкасской области.
 |  Автор: Виталий Кулак
Полиция задержала мошенника, продававшего несуществующую военную амуницию
Полиция задержала мошенника / npu.gov.ua

В Черкасской области полицейские разоблачили 31-летнего мошенника, который продавал в социальных сетях несуществующую военную амуницию. Об этом сообщил Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По данным следствия, фигурант размещал в социальных сетях объявления о продаже военной одежды, обуви и других армейских товаров по привлекательным ценам. Он получал задаток, а потом переставал выходить на связь с покупателями. Деньги фигурант присваивал, а взятые на себя обязательства не выполнял, так как товара у него не было.

Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. ч. 1,2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что полицейские разоблачили 20-летнего молодого человека, который обманул волонтеров.

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Полиция задержала мошенника / npu.gov.ua
Полиция задержала мошенника / npu.gov.ua

Полиция задержала мошенника / npu.gov.ua
Полиция задержала мошенника / npu.gov.ua

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