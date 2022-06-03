Луганщина: в Северодонецке идут бои, в Лисичанске снарядом убило женщину

Россияне нанесли авиаудар по Мирной Долине на Луганщине

В Луганской области обстановка по-прежнему напряженная: в Северодонецке продолжаются бои, враг бьет по домам и предприятиям. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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“Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горском, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке”, - поделился подробностями Гайдай.

Он добавил, что вчера от вражеского артиллерийского снаряда в Лисичанске погибла женщина. Также штурмовая авиация РФ нанесла авиаудары возле Мирной Долины.

Как сообщил глава ОВА, в районе Метелкино и Белогоровки оккупанты пытались штурмовать, однако понесли потери и отошли на предыдущие позиции. Продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска.

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Напомним, что по вчерашним сведениям, Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение. Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных.

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