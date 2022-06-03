Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Луганщина: в Северодонецке идут бои, в Лисичанске снарядом убило женщину

Россияне нанесли авиаудар по Мирной Долине на Луганщине
Луганщина: в Северодонецке идут бои, в Лисичанске снарядом убило женщину
Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

В Луганской области обстановка по-прежнему напряженная: в Северодонецке продолжаются бои, враг бьет по домам и предприятиям. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Читайте также: Войска РФ обстреляли 21 населенный пункт в Донецкой и Луганской областях

“Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горском, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке”, - поделился подробностями Гайдай.  

Он добавил, что вчера от вражеского артиллерийского снаряда в Лисичанске погибла женщина. Также штурмовая авиация РФ нанесла авиаудары возле Мирной Долины. 

Как сообщил глава ОВА, в районе Метелкино и Белогоровки оккупанты пытались штурмовать, однако понесли потери и отошли на предыдущие позиции. Продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска. 

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA
Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA
Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA
Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA
Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Напомним, что по вчерашним сведениям, Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение. Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK