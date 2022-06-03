Мариуполь: в расстрелянном танком РФ доме нашли тела шестерых погибших

Танк расстрелял жилой дом ради сюжета для пропагандистского ТВ РФ

Оккупанты продолжают разбирать завалы домов, пострадавших от российских обстрелов. В этот раз под завалами обнаружены шесть тел погибших. Об этом сегодня сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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“Сейчас оккупанты приступили к разборам завалов собственных преступлений в этом районе. Вчера из-под завалов дома на фото, одного из тех, который был для шоу расстрелян российским танком, извлекли 6 тел погибших гражданских. Пять трупов мужчин и один – женщины. "Находку" сразу вывезли в братскую могилу в с. Виноградное”, - поделился Андрющенко.

Как поделился советник мэра, это пропагандистское видео было снято Russia Today (RT). На нем российский танк в упор расстреливает дома мирных жителей ради хорошего кадра. Видео было снято в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая.

Андрющенко добавил, что это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе ради видео-контента.

Напомним, что российские военные отказались выдавать документы о смерти погибших от обстрелов или от полученных травм.

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