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РФ начала военные учения в Тихом океане

Тихоокеанский флот России в рамках маневров развернул более 40 боевых кораблей, а также 20 самолетов и вертолетов.
РФ начала военные учения в Тихом океане
Корабль ВМФ РФ Маршал Крылов / fleetphoto.ru

РФ начала военные учения в Тихом океане, к которым было привлечено более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Отмечается, что на учениях будут задействованы:

  • корабль управления Маршал Крылов;
  • фрегат Маршал Шапошников;
  • большие противолодочные корабли и корветы;
  • малые противолодочные корабли;
  • тральщики;
  • ракетные катера;
  • суда снабжения.

Также будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.

Ранее Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS. Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.

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