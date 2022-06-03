РФ начала военные учения в Тихом океане
Тихоокеанский флот России в рамках маневров развернул более 40 боевых кораблей, а также 20 самолетов и вертолетов.
РФ начала военные учения в Тихом океане, к которым было привлечено более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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Отмечается, что на учениях будут задействованы:
- корабль управления Маршал Крылов;
- фрегат Маршал Шапошников;
- большие противолодочные корабли и корветы;
- малые противолодочные корабли;
- тральщики;
- ракетные катера;
- суда снабжения.
Также будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.
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