Тихоокеанский флот России в рамках маневров развернул более 40 боевых кораблей, а также 20 самолетов и вертолетов.

РФ начала военные учения в Тихом океане, к которым было привлечено более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Отмечается, что на учениях будут задействованы:

корабль управления Маршал Крылов;

фрегат Маршал Шапошников;

большие противолодочные корабли и корветы;

малые противолодочные корабли;

тральщики;

ракетные катера;

суда снабжения.

Также будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.

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