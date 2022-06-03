На выезде из Запорожья на временно оккупированные территории стоят сотни машин
Выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из Запорожья ограничен из-за обстрелов и размыв дороги. Об этом сегодня сообщили в областной военной администрации.
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“Просим с пониманием отнестись к ситуации. Выезд ограничен из-за опасности обстрелов со стороны врага и размыв дороги в с. Каменское”, - поделились в ОВА.
В случае изменения условий пересечения линии разграничения, администрация предоставит информацию дополнительно.
Отметим, что населенные пункты Запорожской области страдают от постоянных вражеских обстрелов. Также вчера в бердянском порту раздавались взрывы, а в самом городе уже длительное время отсутствует мобильная связь.
Также напомним, что на блокпосту в Васильевке Запорожской области по приказу оккупантов люди были вынуждены выбросить тонны овощей, которые везли на продажу в Запорожье.
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