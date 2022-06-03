"Пропаганда спецслужб": Подоляк объяснил заявления России об оружии из США

Москва пытается разрушить доверие между странами, говорит политик.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил заявления России об оружии из США, которое передается Украине. Раньше высшее руководство РФ высказывало опасение, мол ВСУ применят его для атак по объектам на российской территории. Объяснение Подоляка появилось на его странице в Twitter.

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Так, политик объясняет, что главной задачей России является подрыв доверия между Украиной и США.

"Украина ведет оборонительную войну и не планирует использовать предоставленные РСЗО для атак объектов на территории России", – говорит он.

По словам Подоляка, американские партнеры проинформированы о том, где используется переданная ими техника.

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"Любые вбросы о таких намерениях – пропаганда российских спецслужб", – резюмировал советник.

Напомним, ранее американский посол в Украине Бриджит Бринк, заявила, что Украина будет сама решать, по каким позициям и на какие расстояния ей открывать огонь из американского вооружения.

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