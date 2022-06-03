На границе с Волынской областью была замечена колонна военной техники Беларуси - СМИ

Ранее колонна с бронетехникой уже была замечена направленной в Брестскую область.

Колонна военной техники Вооруженных сил Беларуси подошла к границе с Волынской областью. Об этом сообщает оппозиционный телеграм-канал Беларускі Гаюн.

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В сообщении сказано, что 2 июня в Дрогочине была замечена беларусская бронетехника. Среди нее отмечают: 6 БТР и один МАЗ.

Сегодня, 3 июня, в 11:35 в Кобринском районе со стороны села Борисовка в сторону деревни Дивина проехала вышеупомянутая колонна в сопровождении двух полицейских машин. После чего колонна завернула в сторону украинской границы.

В 12:45 со стороны границы с Украиной двигались 2 БТР и МАЗ в сторону Кобрина. После них двигалась колонна из 6 БТР и МАЗа.

Ранее мы писали, что российский оппозиционер Александр Невзоров вместе с женой получили украинское гражданство. Журналист поблагодарил украинцев, которые позволили "стать в один ряд".