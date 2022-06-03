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В Германии дефицит сигарет из-за войны в Украине

Крупный завод компании Philip Morris в Харькове пришлось остановить
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Германии дефицит сигарет из-за войны в Украине
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Из-за войны в Украине наблюдается дефицит некоторых сортов сигарет в Германии. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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По данным журналистов, компания Philip Morris вынуждена была закрыть свой картонный завод в Харькове из-за активных боевых действий. В результате этого у компании возникла нехватка упаковки для сигарет, в особенности коробок нестандартных размеров.

В результате российского нападения на Украину и попыток захвата Харькова немецкие курильщики лишились возможности покупать сигареты марки Marlboro Red и Gold, которые выпускаются в пачках по 22 и 29 сигарет.

Напомним, МИД РФ пригрозил Германии повторением истории. Кремль недоволен тем, что в Европе решили вооружаться после нападения РФ на Украину.

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