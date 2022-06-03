МИД РФ пригрозил Германии повторением истории

Кремль недоволен тем, что в Европе решили вооружаться после нападения РФ на Украину

В Москве будут следить за увеличением армии Германии, что, по мнению Кремля, является курсом на милитаризацию страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут российские СМИ.

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"Будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности Вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере", – заявила она.

По словам Захаровой, планы Берлина создать крупнейшую армию НАТО в Европе подтверждает, что страна "взяла курс на формируемую ремилитаризацию"

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"Чем это может закончиться, к сожалению, хорошо известно из истории", - сказала Захарова.

Напомним, Лукашенко объяснил, зачем Путин напал на Украину. Белорусский диктатор уверяет, что захват территорий тут ни при чем.

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