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РФ сосредоточила все усилия на Северодонецк: имеет частичный успех - Генштаб

Боевики вели штурм в восточной части города.
РФ сосредоточила все усилия на Северодонецк: имеет частичный успех - Генштаб
Разбитая техника боевиков. / Генштаб ВСУ

В Украине сотый день противостояния всего украинского народа против российской агрессии. На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси. С 1 июня ВС РБ начали боевую подготовку подразделений.

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На Северском направлении боевики нанесли авиаудар в районе Краснополья Сумской области и обстреляли из минометов в районе Михальчина Слобода на Черниговщине. 

На Слобожанском направлении враг сосредоточился на удержании продвижения ВСУ в направлении Госграницы. Россияне продолжали огневое влияние на украинские подразделения с применением авиации, ствольной артиллерии, РСЗО, минометов и танков. 

На Харьковском направлении боевики продолжают разрушать гражданские объекты в Харькове. Нанесли авиаудар вертолетами Ми-8 по позициям ВСУ в районах Слатиного и Дементьевки. 

На Славянском направлении ВС РФ готовились к возобновлению наступления, сосредоточили группировку до 20 батальонных тактических групп. С целью улучшить тактическое положение они безуспешно пытались наступать в направлениях на Барвинково и Святогорск. 

На Донецком направлении враг сосредоточился в районе Северодонецка. Под прикрытием артиллерийского огня вел штурм в жилых кварталах восточной части города. Имеет частичный успех, активные бои продолжаются. 

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Россияне вели наступление в направлениях Бахмута, Соледара, Лисичанска. Из-за отсутствия успеха отошли на ранее занятые позиции. Пытались взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для ее форсирования. 

На Лиманском направлении враг применил реактивную и ствольную артиллерию в районах Щурового и Брусовки. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Песков, Николаевки, Полтавки и Покровского. 

На Южнобужском направлении противник ведет обороны, пытается вернуть утерянные позиции, применил артиллерийское огневое поражение.

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На временно оккупированной территории Донеччины россияне принудительно мобилизуют мужчин, угрожая криминальной ответственностью.

В Генштабе сообщают, что командование ВС РФ применяют мероприятия по активизации проведения разведовательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. Ведется набор и подготовка наемников для формирования ДРГ. Предпочтения отдаются жителям Донецкой и Луганской областей, которые владеют украинским языком.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли Николаев и пригород. В результате обстрелов есть раненый и погибший, а также разрушения гражданской инфраструктуры. 

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