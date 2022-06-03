Лукашенко объяснил, зачем Путин напал на Украину

Белорусский диктатор уверяет, что захват территорий тут ни при чем

Лукашенко знает, о чем думал Путин, отправляя войска / EPA / UPG

Целью полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину не является захват страны. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишут российские СМИ.

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По его словам, своими действиями Россия показывает, что с ней нужно считаться.

"Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные. (У РФ – ред.) нет желания поработить, захватить и прочее", – считает Лукашенко.

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Белорусский диктатор выразил уверенность, что развязав полномасштабную войну против соседней страны, Владимир Путин просто стремится обеспечить "безопасность России".

"Нам надо думать о том, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко предложил вывозить украинское зерно через Беларусь. Лукашенко выдвинул условие для транзита украинского зерна в виде открытия портов и для белорусских товаров.

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