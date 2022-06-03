Оккупанты запретили выезд из Мариуполя

В городе ищут проукраински настроенных граждан

В Мариуполе оккупанты решили усилить так называемую “фильтрацию” и фактически запретили гражданам покидать город. Об этом сообщил в Телеграм советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, накануне состоялось совещание оккупационных властей при участие военных и местных коллаборантов. Обсуждали меры по усилению “фильтрации” населения с целью выявления проукраински настроенных жителей.

"Де-факто решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него. Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украине", – пишет Андрющенко.

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Также захватчиков беспокоит угроза инфекционных заболеваний в разрушенном городе, где заперты десятки тысяч людей.

"В кулуарах обсуждался вопрос риска холеры и мора рыбы в акватории Азова. Решили пока де-факто закрыть город на карантин, остановив выезд. Ожидаемо, очередная глупость”, – написал Андрющенко и призвал мариупольцев ни в коем случае не возвращаться в город.

Напомним, РФ сосредоточила все усилия на Северодонецке. Боевики вели штурм в восточной части города.

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