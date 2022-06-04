ISW спрогнозировал сроки захвата Луганщины Россией

Российские войска пытаются полностью захватить Луганскую область. На других направлениях перешли к обороне, говорят в Институте.

Россия может полностью оккупировать Луганскую область в течение двух недель. Такой прогноз публикует Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Минобороны Великобритании.

При этом захват области будет стоить России большого числа личного состава.

Британское ведомство также отметило, что войска РФ по всем другим направлениям перешли к оборонным операциям, чтобы сосредоточиться на захвате Северодонецка.

Отмечается, что России без пополнения живой силы и техники не удастся продвинуться за пределы Луганской области.

Также ISW сообщает, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.

Отмечается, что у российской армии нет надлежащего медицинского обеспечения, из-за чего российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей.

Кроме того, ISW сообщает, что:

российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут совершить значительное продвижение к Славянску.

оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в Северодонецке и его окрестностях.

захватчики не пытались штурмовать Авдеевку.

российские войска не смогли вернуть утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжили защищать ранее занятые позиции.

российские оккупационные власти начали выдавать российские паспорта в Херсоне и Мелитополе, хотя они продолжают сталкиваться с общественным сопротивлением и партизанскими проукраинскими действиями.

Ранее в Луганской ОВА сообщили, что РФ бросает новые силы для захвата Северодонецка и несет большие потери. Украинские военные продолжают удерживать город.

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