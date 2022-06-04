ВМС ВСУ за день сбили 4 российские ракеты

Вражеские крылатые ракеты сбили с корабли при помощи зенитной артиллерии и на береговых постах из ПЗРК.

Вчера, 3 июня, на юге Украины военнослужащие Военно-морских сил ВСУ сбили четыре ракеты, которые российские оккупанты нацелили на мирные населенные пункты нашей страны. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр ВМС ВСУ.

В сообщении говорится, что вражеские крылатые ракеты сбили с корабли при помощи зенитной артиллерии и на береговых постах из ПЗРК.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля и по состоянию на утро 4 июня 2022 года украинские ПВО сбили 122 крылатые ракеты, выпущенные оккупантами.

Читайте также: Оккупанты Херсонщины боятся местного населения - ОК Юг

По данным оперативного Командования "Юг", российские оккупанты по-прежнему хотят захватить Одессу. Это является их приоритетом. Сейчас в Черном море находится группировка из пяти российских больших десантных кораблей, 3 ракетных кораблей и 1 подводной лодки.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.