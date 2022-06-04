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Авиация РФ за день в третий раз обстреляла Сумскую область

Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.
 |  Автор: Виталий Кулак
Авиация РФ за день в третий раз обстреляла Сумскую область
Авиация РФ обстреляла Сумскую область / dpsu.gov.ua

Российская авиация сегодня, 4 июня, после обеда в третий раз за день нанесла ракетный удар по Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении говорится, что сегодня после обеда российский самолет, который летел со стороны российского села Николаевка, осуществил 6 пусков неуправляемых ракет по пограничной территории Сумской области. Ракеты разорвались на окраине одного из сел Шосткинского района.

Перед этим, примерно в 4 часов утра, российский самолет осуществил 6 пусков неуправляемых ракет по окрестностям села Сумского района. Через некоторое время российский БПЛА сбросил две бомбы в Сумской области.

Кроме того, войска РФ с территории России сегодня три раза нанесли минометные удары по Сумщине. Были ли погибшие и раненые – уточняется.

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Напомним, российских оккупантов изгнали из Сумской области больше двух месяцев назад. Они с тех пор регулярно обстреливают эту область с территории РФ.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

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Авиация РФ обстреляла Сумскую область / dpsu.gov.ua
Авиация РФ обстреляла Сумскую область / dpsu.gov.ua

Авиация РФ обстреляла Сумскую область / dpsu.gov.ua
Авиация РФ обстреляла Сумскую область / dpsu.gov.ua

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