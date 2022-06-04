МИД Украины отреагировал на призыв Макрона не унижать Россию

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Призыв президента Франции Эмманюэля Макрона не унижать Россию в связи с войной в Украине является унизительным для самой Франции и для любой другой страны, которая к этому будет призывать. Такое заявление в Twitter сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что это Россия унижает себя, вторгшись на украинскую землю. Министр считает, что лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место, так как это поможет достичь мира и спасет жизни людей.

Ранее Макрон заявил, что очень важно не унижать РФ, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

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Между тем, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что главное условия начала мирных переговоров с Россией – полный отвод российских оккупационных войск на позиции, существовавшие до 24 февраля 2022 года. При этом он подчеркивал, что при переговорах нужно будут исходить только из условия полной территориальной целостности всех украинских земель.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

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