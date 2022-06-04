Зеленский отреагировал на обстрел оккупантами Святогорской лавры

4 июня войска РФ обстреляли Святогорскую лавру, в результате чего загорелся деревянный Всехсвятский скит.

Российским оккупантам, которые обстреливают в Украине мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру, все равно, что превращать в руины. Так президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на обстрел оккупантами Святогорской лавры.

Он подчеркнул, что российские оккупанты точно знают, что в Святогорской лавре нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 человек, в том числе 60 детей. Однако, это их не остановило.

Зеленский напомнил, что Верховная Рада обратилась к ЮНЕСКО с требованием лишить РФ членства в этой организации за то, что ее войска целенаправленно уничтожают культурные объекты в Украине.

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Напомним, 4 июня войска РФ обстреляли Святогорскую лавру, в результате чего загорелся деревянный Всехсвятский скит. Это был крупнейший украинский деревянный храм.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

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