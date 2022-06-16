С территории РФ обстреляли Сумщину: есть погибшие и раненые

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Сегодня ночью, 16 июня, войска РФ с территории России нанесли ракетный удар по Сумской области, в результате чего 4 человека погибли, а 6 человек были ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в частности, под прицел врага попала Садовская община. Именно там погибли 4 человека, а 6 человек были ранены.

Кроме того, рано утром с территории РФ обстреляли Краснопольскую общину. Враг ударил по ней ракетой, а потом начал минометный обстрел. Всего было зафиксировано 26 "прилетов".

Читайте также: Бойцы ВСУ сняли на видео бой в Северодонецке

Напомним, российских оккупантов изгнали из Сумской области в конце марта. С тех пор войска РФ регулярно, практически каждый день, обстреливают Сумщину с территории РФ. Они таким образом беспокоят ВСУ и терроризируют мирных жителей Украины.

Ранее показали, как бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.