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Верещук озвучила ожидания от визита европейских лидеров в Украину

Ирина Верещук назвала визит европейских лидеров в Киев историческим
Верещук озвучила ожидания от визита европейских лидеров в Украину
Визит Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги в Украину / EPA / UPG

Визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Италии Марио Драги в Киев является историческим. Об этом сегодня заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.  

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"Я не уверена, что после встречи будут какие-то громкие заявления, но независимо от того, чем она обернется, это будет историческая встреча, которая проложит путь к более сильной Европе и более сильной Украине", - отметила Верещук. 

Отметим, что в Украину прибыл еще один европейский лидер - президент Румынии Клаус Йоханнис. Лидеры европейских стран отправили в Ирпень, чтоб увидеть последствия российского вторжения в Украину.  

Макрон по прибытию в Киев подчеркнул, что визит трех европейских лидеров очень важен для Украины, Европы и глобальной стабильности. 

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна даст Украине больше оружия. О каком вооружении и средствах идет речь, политик рассказал, общаясь с журналистами в Берлине

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