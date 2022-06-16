Будем помогать Украине столько, сколько нужно, – Шольц

Стране будет оказываться финансовая, гуманитарная и оборонная помощь, говорит он.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Киеве вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, заявил, что Украине будет оказывать поддержка столько, сколько нужно. Его слова, озвученные в поезде во время поездки в столицу, передает Bild.

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По словам Шольца, лидеры хотят продемонстрировать солидарность и убедить, что помощь стране будет оказываться и дальше.

"…мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем – финансовая, гуманитарная, а также в плане оружия – будет продолжена", – подчеркнул он.

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Немецкий канцлер также отметил, что помощь будет продолжаться до тех пор, пока это будет нужно для борьбы Украины за свою независимость.

Напомним, вместе с Шольцем, Драги и Макроном в Украину приехал президент Румынии.

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